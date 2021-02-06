Терапевт Галузинский назвал правильные действия при появлении ОРВИ

06.02.2021, 16:40, Разное

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Терапевт Юрий Галузинский рассказал, какие правильные действия нужно предпринимать при появлении симптомов ОРВИ. По его словам, организм человека должен самостоятельно справиться с инфекцией.

Галузинский считает, что пациенту с первыми признаками ОРВИ нужно «перележать» дома время недомогания. В этот период ему необходимо полноценное питание и покой. Присутствие лихорадки говорит о том, что организм ведет борьбу с вирусом, сбивать температуру нужно только в том случае, если она превысит отметку в 38 градусов.

Врач предостерег от приема антибиотиков, поскольку они серьезно ухудшают иммунный ответ. Назначить такие препараты пациенту может только доктор. Если говорить об ОРВИ, то прием данных средств не имеет никакого смысла. Все дело в том, что действующие вещества являются узконаправленными, они не уничтожают причину ОРВИ. Лекарства могут замедлить распространение вируса, но при этом будет нанесен серьезный вред печени. К врачу нужно идти, если недомогание продолжается больше пяти-шести дней.

Источник: astv.ru