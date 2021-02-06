 

Дмитрий Хрусталев рассказал о своем отношении к алкоголю

06.02.2021, 16:40, Разное
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Ведущий и комик Дмитрий Хрусталев в эфире «Первого канала» пояснил о своем отношении к алкоголю. Он заявил, что полностью бросил пить.
На съемку недавнего выпуска развлекательного шоу «Вечерний Ургант» пришла режиссер Рената Литвинова. Она делалась новой информацией о себе за бокалом шампанского. По словам режиссера, популярный ведущий является самым настоящим олицетворением трезвости.

Иван Ургант сразу же опроверг распространяющуюся информацию о себе. По словам ведущего, иногда он все-таки употребляет алкоголь. В разговор вмешался Дмитрий Хрусталев и заявил, что и вовсе не употребляет спиртное.

Шоумен не стал вдаваться в подробности по поводу того, почему именно решил отказаться от алкоголя. Поклонники считают, что Хрусталев перестал употреблять спиртное, поскольку у него недавно обнаружились серьезные проблемы со здоровьем. Осенью минувшего года знаменитость доставили в медучреждение на фоне сильной интоксикации. Врачам даже пришлось вводить его в искусственную кому, чтобы поставить на ноги.

Источник: www.youtube.com



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