 

Мосгорсуд отпустил обвиняемого в покушении на убийство совладельца IT-компании Merlion

06.02.2021, 16:18, Новости дня
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Мосгорсуд отпустил под домашний арест совладельца IT-компании Merlion Олега Карчева, обвиняемого в покушении на убийство экс-гендиректора Вячеслава Симоненко.

«Суд изменил меру пресечения Олегу Карчеву и перевел его под домашний арест» – передает РИА «Новости» со ссылкой на Георгия Поспелова – адвоката обвиняемого.

Ранее в  Пресненский суд поступила жалоба от защиты Карчева о переводе его из СИЗО, ее поддержали прокурор и следователь. Однако, суд вынес отказное решение. Кроме того, в ходе прокурорской проверки было выяснено, что обвинение предъявлено Карчеву с грубым нарушением требований УПК.

На скамье подсудимых находятся четыре фигуранта-совладельца компании: Алексей Абрамов, Олег Карчев, Владислав Мангутов и Борис Левин.

По версии следствия, через Левина акционеры заказали убийство экс-гендиректора Вячеслава Симоненко, которому якобы были должны 4,5 миллиона долларов. Как писали СМИ, в начале сентября 2015 года дом Симоненко в Красногорске подожгли. Владельца дома не было, поскольку он ночевал с семьей в соседнем недостороенном здании. Огонь потушил брат Симненко. Бизнесмен обратился в полицию, но дело не возбудили, а материалы потеряли.

По версии защиты подсудимых, Симоненко давит на фигурантов дела и дал против них ложные показания. «Возбуждение уголовного дела стало возможным благодаря клевете и заведомо ложным показаниям Вячеслава Симоненко из-за их отказа выполнить его незаконные требования о выплате ему денежной суммы в размере 4,5 млн долларов США», – говорится в официальном письме адвокатов, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

По словам адвокатов, следствием не установлено само событие преступления. « Подтверждается только факт бытового пожара, описание и опубликованная видеозапись не позволяют установить ни место, ни достоверность происходившего, а представленные на видеозаписи события похожи на инсценировку», – говорится в письме.

Защита также указывает, что Симоненко дважды отказывали в возбуждении уголовных дел, однако он не обжаловал их и на протяжении нескольких лет продолжал вести совместный бизнес с фигурантами, никогда не заявлял в законном порядке претензии на выплату долга.



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