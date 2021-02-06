 

Разумков рассказал, могут ли в третий раз внести кандидатуру Витренко на пост министра энергетики

06.02.2021, 15:40, Новости дня
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Кандидатуру Юрия Витренко на пост первого вице-премьер-министра – министра энергетики могут вносить в парламент повторно. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью “Бабелю”, которое вышло 5 февраля.

“На сегодня – да. Можно вносить, сколько душе угодно. Процедура следующая: фракция принимает решение, вносит представление премьер-министру, тот вносит его в парламент, ваш покорный слуга его расписывает, комитет рассматривает и готовые документы идут снова в зал”, – заявил он.

На вопрос, будет ли Разумков голосовать за назначение Витренко, он ответил: “Я стараюсь быть последовательным”. 

Витренко в 2018–2020 годах был исполнительным директором “Нафтогазу”. Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с “Газпромом” о закупке и транзите российского газа. Он завершил работу в компании в июле 2020-го.

В декабре Витренко назначили первым заместителем министра энергетики и возложили на него обязанности министра.

Рада на заседаниях 17 декабря 2020-го и 28 января 2021-го дважды провалила назначение Витренко министром. Разумков оба раза голосовал против.

Глава парламентской фракции “Слуга народа” Александр Корниенко не исключал, что кандидатуру Витренко могут внести в третий раз.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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