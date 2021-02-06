Солистка Go-A: Мы просто написали песню “Шум”, сняли клип и даже не думали, что она будет участвовать в отборе на “Евровидение”

06.02.2021, 15:40, Новости дня

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Солистка украинской группы Go-A Екатерина Павленко в интервью “Радио НВ”, которое вышло 5 февраля, рассказала, что группа долго искала песню для конкурса “Евровидение 2021”.

“Мы немножко расстроились, что “Соловья” не сможем спеть (в 2020 году группа должна была выступить на “Евровидении” с песней “Соловей”, однако конкурс не состоялся и на 2021 год нужно было подготовить новую песню. – “ГОРДОН”), но потом мы подумали, что можем написать песню еще лучше и представить ее на “Евровидении”. Мы целый год работали, и это нас очень сильно мотивировало. Мы очень долго искали ту песню, мы очень долго искали тему, и, как следствие, у нас начали писаться другие песни, мы искали, пробовали, для нас был очень продуктивный год”, – сказала она.

На вопрос, не пыталась ли группа написать песню специально под “Евровидение”, Павленко ответила: “Конечно, мы занимались таким ненужным делом”.

“И потом поняли, что писать специально что-то – ни к чему не приведет. Ты постоянно ставишь себя в рамки, ты постоянно думаешь, какая это должна быть песня? […] Мы очень долго писали песни, особенно когда я нашла тему, которую я захотела раскрыть на “Евровидении”, то мы очень долго пытались оформить ее в какую-то песню, в какую-то форму и это не удавалось, потому что, во-первых, три минуты должна быть песня. Во-вторых, то слова не находились нужные, потому что очень сильно постоянно думала об этом. А потом с “Шумом” так получилось. Мы ее вообще написали одной из первых и отложили. И клип на нее сняли, потому что вообще не думали, что будем его подавать. Мы не думали о регламенте в три минуты, поэтому песня вышла немного длиннее. Мы просто написали, пошли сняли клип на нее и даже не думали, что она будет принимать участие в отборе”, – сказала певица.

В 2021 году конкурс “Евровидение” будет проведен на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) 18-го, 20-го и 22 мая.

Участие в конкурсе примут представители 41 страны. Украину представляют победители прошлогоднего нацотбора – группа Go-A с песней “Шум”, которую выбрало жюри нацотбора, прослушав три композиции коллектива. Презентация трека “Шум” состоялась в январе 2021 года.

В начале марта музыканты должны перезентовать конкурсную версию песни и новый видеоклип.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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