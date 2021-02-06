Политика: Почему между Россией и Западом началась дипломатическая война

06.02.2021, 15:24, Новости дня

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В Европе думают над ответом России, которая выслала трех дипломатов за участие в акциях в поддержку Навального. Кроме зеркальных мер обсуждаются персональные санкции. Новый виток напряженности между Россией и Западом произошел после прихода к власти в США Джо Байдена, который заговорил с Москвой на языке ультиматумов и побудил ответить методами дипломатической войны. Каких еще перемен ждать на западном фронте?

Решение РФ объявить персонами нон грата дипломатов Германии, Польши и Швеции за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку блогера Алексея Навального вызывало бурную реакцию на Западе. Как отметил глава немецкого МИД Хайко Маас, ФРГ «очень подробно» обсудит с партнерами по ЕС решение Москвы. «Россия сама выбирает, какие отношения она хочет иметь с остальной Европой… Мы всегда подчеркивали, что не хотим, чтобы нить разговора с Россией оборвалась, и, несмотря на все трудности, хотим хороших, по крайней мере, разумных отношений», – сказал министр. В интервью изданию Funke Mediengruppe Маас назвал заявление президента США Джо Байдена о намерении снова тесно согласовывать действия в отношении РФ «важным сигналом».

С осуждением Москвы выступил госсекретарь США Энтони Блинкен, который назвал «этот произвольный и неоправданный акт» «последним отходом РФ от своих международных обязательств». По мнению Блинкена, высланные дипломаты «наблюдали за январскими протестами».

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сочла ситуацию с высылкой необоснованной и «очередным проявлением отхода от принципов верховенства права, которое сейчас можно наблюдать в России». По ее словам, Берлин оставляет за собой право расширить санкции против Москвы, прежде всего персональные.

Замдиректора Центра Германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин убежден, что ФРГ отреагирует зеркально – то есть вышлет кого-то из сотрудников российского посольства. «Но нельзя исключать, что особенно одаренные политические деятели атлантистского толка, своего рода «ястребы» могут выступать за ужесточение санкционных режимов. Поэтому полностью исключать персональных санкций нельзя», – прогнозирует эксперт.

О решении МИД РФ объявить персонами нон грата сразу трех дипломатов, участвовавших в несогласованных акциях в поддержку Навального, стало известно накануне. Речь идет о дипломатических сотрудниках шведского и польского генконсульств в Санкт-Петербурге и посольства ФРГ в Москве. Скоро они покинут страну. В дипломатической практике чаще всего не афишируют намерения выслать того или иного сотрудника посольства. Обычно об этом становится известно спустя какое-то время. Но на этот раз ситуация развивалась по иному сценарию. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Москва будет реагировать на каждый случай вмешательства во внутренние дела со стороны иностранных дипломатов в связи с ситуацией с Навальным.

В пятницу замглавы МИД Польши Марчин Пшидач сообщил российскому послу Сергею Андрееву, что Варшава рассмотрит возможность ответной высылки дипломата. Как рассказал Андреев РИА «Новости», Пшидач «выразил несогласие и протест по этому поводу». «Естественно, я повторил то, что, собственно говоря, было сказано польскому посольству в Москве относительно причин такого решения», – сообщил Андреев.

В шведском МИД, как передает France Press, действия российской стороны назвали «совершенно необоснованными» и «оставили за собой право на соответствующий ответ». По информации RT, депутат местного парламента Маркус Вихель предложил оказать поддержку «сторонникам демократии» в России. Политик направил запрос на имя министра иностранных дел Швеции и действующего председателя ОБСЕ Анн Линде о том, планируется принимать «более жесткие меры против России» для содействия «демократическим активистам» и оказания давления на «российский режим». «Ситуация, мягко говоря, очень тяжелая для наших демократических друзей в стране. Мы также видим, как контроль и использование пропаганды во многих случаях подавляют свободные мнения и вместо этого вводят россиян в заблуждение», – пишет Вихель.

О высылке дипломатов стало известно в тот момент, когда в Москве находился верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Сопровождавший его представитель внешнеполитического ведомства ЕС Петер Стано призвал Россию пересмотреть свое решение.

Камкин не увидел ничего нового в реакции Брюсселя и США на инцидент. «Все это имеет кумулятивный эффект. Постоянно происходят какие-то выступления, прения, выпускаются коммюнике. Поэтому накапливается общая атмосфера негатива и это может иметь эффект снежной политической лавины. Я бы не стал полностью исключать, что все это будет приобщаться к «антироссийскому досье». Ситуация дошла до того, что

отношения РФ и ЕС зашли в тупик и напоминают разговор слепого с глухим. Есть только взаимные упреки, но совершенно неконструктивные и не ведущие к прорывам

или хотя бы к попыткам восстановления мостов», – уверен Камкин.

В свою очередь главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев согласен, что отношения РФ с Евросоюзом и США будут резко ухудшаться. Заявление Блинкена стало образцом новой ультимативной риторики, на которой теперь будет разговаривать Вашингтон с Москвой. Эксперт напомнил о только что озвученной президентом США Джо Байденом программной речи, в которой в отношении РФ тоже был допущен ультимативный тон.

«Этот тон унаследован от экс-президента США Дональда Трампа. Эта речь Байдена – не просто некое напутствие доброго старичка новому составу Госдепа. Язык угроз был заявлен как основной, на котором администрация собирается разговаривать с Россией по большей части проблем», – уверен Васильев.

По оценке американиста, РФ немедленно приняла новые правила и ответила симметрично, в том числе объявив нескольких дипломатов персонами нон грата. «Саму высылку дипломатов нельзя назвать ультимативной, но по существу она является безапелляционной: вы выдвигаете ультиматум, вот и мы принимаем действия, которые не подлежат обсуждению. По существу, действия РФ были связаны с принятием ответных мер. Короче говоря,

мы вступили с места в карьер в разновидность дипломатической войны»,

– отметил собеседник.

Васильев прогнозирует, что задумываться о том, куда дальше взвинчивать градус напряженности, будет Байден, а не Россия. «Холодная дипломатическая война между Россией и коллективным Западом будет основной частью наших взаимоотношений. Сегодня Америка формирует единый коллективный фронт Запада, именно поэтому Блинкен и вмешался в ситуацию с высылкой дипломатов. Все это согласованные действия», – подчеркивает политолог.

Впрочем, эксперт заверил, что Москва ожидала подобных действий от новой американской администрации и не намерена идти на поблажки. «Тот градус серьезного противостояния, который был достигнут при администрации Обамы, этот скелет из шкафа был немедленно реанимирован в первые дни пребывания Байдена у власти. Поэтому в ближайшем будущем никаких перемен на этом западном фронте я не вижу», – подытожил Владимир Васильев.

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