Самолет Москва – Амстердам подал сигнал тревоги

06.02.2021, 15:24, Новости дня

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Пассажирский Airbus A320, выполняющий рейс Москва – Амстердам, подал сигнал тревоги и возвращается обратно, свидетельствуют данные авиационного сервиса Flightradar24.com.

Самолет вылетел около 14:50 из Шереметьево. Спустя примерно 20 минут полета он на высоте около 8 тыс. метров подал сигнал тревоги и изменил курс, передает ТАСС со ссылкой на сервис.

В настоящее время он движется в сторону столицы на высоте около 8,5 тыс. метров.

Ранее сообщалось, что самолет, летевший из Москвы в Магнитогорск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода из-за трещин в лобовом стекле. На борту самолета находился 61 пассажир, среди которых 58 взрослых и трое детей. Никто из них не пострадал, все отправлены другим рейсом в Магнитогорск.