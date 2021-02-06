Диетологи назвали эффективный способ предотвращения диабета и болезней сердца

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06.02.2021, 14:52, Разное
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Зарубежные диетологи рассказали, как предотвратить сахарный диабет, а также сердечно-сосудистые заболевания. Растительная диета – один из эффективных способов снизить факторы риска.
Диабет 2 типа, болезни сердца и сосудов – это неинфекционные или хронические заболевания. В отличие от вирусных инфекций они вызваны совокупностью причин, которых можно избежать, ведя здоровый образ жизни и отказавшись от вредных привычек. Решающую роль в питании диабетиков и сердечников играет рациональная диета.

В ходе ряда исследований было доказано, что люди, регулярно употребляющие цельнозерновую пищу, фрукты и овощи, а также бобовые, чечевицу и орехи, меньше страдают хроническими заболеваниями. При этом нужно отказаться от красного и переработанного мяса, насыщенных жиров и продуктов с высоким содержанием сахара.

По словам американского диетолога Бекки Рамсинг, замена жирных продуктов растительной пищей стабилизирует концентрацию глюкозы, снизит вредный холестерин и кровяное давление. Такой рацион содержит клетчатку, витамины и антиоксиданты, которые благоприятно повлияют на здоровье. Очень важно не забывать и о физической нагрузке, это может быть лёгкая пробежка, ходьба или велосипедная прогулка.

Источник: www.eatthis.com



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