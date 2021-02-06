 

Google посвятил дудл с пингвинами 25-летию украинской станции “Академик Вернадский”

06.02.2021, 14:46, Новости дня
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Поисковик Google посвятил дудл 25-летию украинской антарктической станции “Академик Вернадский”. 

Анимированный дудл изображает антарктическую станцию  с украинским флагом и пингвинов.

“Поздравляем с 25-летием команду станции “Академик Вернадский” и Национальный антарктический научный центр Украины, которые занимаются важными для сохранения окружающей среды исследованиями”, – заявили в команде “Google Украина”.

Google посвятил дудл украинской станции. Источник: google.com.ua

Антарктическая станция “Академик Вернадский” находится на острове Галиндез. Ранее она принадлежала Великобритании и называлась “Фарадей”. 6 февраля 1996 года станция была передана Украине и переименована.

На станции занимаются научными исследованиями по изменению климата, озоновой дыры, реакции животных и растений на потепление. В апреле 2020 года на “Академик Вернадский” отправилась 25-я украинская экспедиция.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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