 

Разумков рассказал, зачем записал ролик о начале новой сессии Рады и готовится ли он к выборам

06.02.2021, 14:46, Новости дня
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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью “Бабелю”, которое вышло 5 февраля, заявил, что не готовится к выборам. 

Журналисты спросили у него о видео, которое он опубликовал в день начала работы новой сессии парламента 2 февраля.

По словам Разумкова, видео рассчитано на его подписчиков в соцсетях.

“Тех, кто со мной работает, кого я хотел бы видеть частью нашей большой команды в хорошем смысле слова, давайте не будем искать подтекст”, – заявил он.

На вопрос, не готовится ли он к выборам, Разумков ответил, что в ближайшее время выборы в Украине не планируются.

“Парламентские выборы пока не намечаются… Вы же сами говорите, что в прошлом я политтехнолог. Так вот, к выборам нужно начинать готовиться на следующий день после предыдущих. Но работать в этом направлении у меня сегодня цели нет. Вопросов, которые нужно решать в этом кабинете, хватает. Президентские выборы, по Конституции, в ближайшее время тоже не должны проходить”, – заявил он.

Разумков был избран в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года, он был первым в списке партии “Слуга народа”. С 29 августа 2019 года занимает пост спикера парламента.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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