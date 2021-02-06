«Занимайся этим сама» – Личное мнение

06.02.2021, 14:32, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Отличительной чертой наших баб является желание привлечь мужа к какому-то делу. Нет мужа? Сожителя. А если и сожитель — бывший? Это нашу женщину не останавливает.

Ну, что, пацаны, сталкивались с таким? Знаю, сталкивались.



Фото: Соцсети

Юля Барановская рассказала тут, как докалывает Аршавина. Ну-ка, займись сыном, чтобы тоже играл в футбол!

«Получила ответ: «Занимайся этим сама. Я участвовать не буду». В итоге мне помогли друзья, разбирающиеся в футболе», — рассказала Юля.

Вот чо те надо от мужика, а?

Нет, ну серьёзно! Он даже не женился на тебе. Свалил. Общаться с детьми не хотел вообще. Алименты — и тут ведь целый спектакль с выбиванием средств на ТВ устроили.

А ты всё равно лезешь к нему с какой-то хренью! Ну, то есть, с важными, в твоём представлении, делами.

Откуда в нас эта тяга достать мужика? Может, он оттого и уходит вдаль — уткнётся в планшет с Танчиками, сбежит в гараж, заведёт любовницу?

Нет, ну для кого-то неочевидно, что Андрейке веселее скакать на лошадях по Питеру с бабами, чем заниматься детьми от Барановской? Уверена, это понимает и сама Юлька, но всё равно настырно так лезет и лезет к мужику, с которым лет десять уже как не живёт!

Займись сыном, займись! Займись. Займи-и-ись!

Или шкафчик прибей. Мужик ты или гвоздь в стену вбить не можешь?

И зачем тот гвоздь в стене, зачем этот шкафчик, почему бы не вызвать специалиста-ремонтника, если гвоздь действительно нужен — непонятно. Но мужика нужно достать. Сидит спокойно, Дискавери или футбол смотрит? Непорядок. Иди гуляй с детьми, развивайся и смажь цепь у велосипеда! Мужик должен быть при деле, нечего тут в блог Лены Миро таращиться! Читатель, блин, выискался, а кот — не купан. Купай кота, сволочь такая!

Вот как тут мужчине не спиться, не убежать к ПТУшнице свежей, не набухаться с друзьями в баре в пятницу вечером?

Чо, зайки мои, не можете не доставать своих мужей, сожителей, любовников? Неймётся вам в одном месте, да?

Только честно!

—