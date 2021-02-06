Арестованы подозреваемые по делу о пожаре на складе в Красноярске

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06.02.2021, 14:30, Новости дня
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Суд арестовал директора и начальника административно-хозяйственного отдела ООО «Автотрейд-КСК», проходящих подозреваемыми по делу о пожаре на складе автозапчастей в Красноярске, в результате которого погибли четыре человека.

«Сегодня судом по ходатайству следствия, задержанным по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности, 33-летнему директору и 39-летнему начальнику административно-хозяйственного отдела ООО «Автотрейд-КСК» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение», – сказано на сайте следственного управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Подозреваемые были задержаны накануне. В ведомстве сообщили, что они были ответственными за соблюдение требований пожарной безопасности.

Напомним, в результате пожара на складе на площади 3,5 тысячи квадратных метров на улице Калинина в Красноярске обрушилась кровля. Погибли трое пожарных, а также рабочий. Пожар на складе произошел из-за аварийного режима работы электросети.

В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно орденами Мужества пожарных, погибших во время тушения склада автозапчастей.



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