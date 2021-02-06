В США усомнились в возможности РФ создать МиГ-41

06.02.2021, 14:30, Новости дня

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Военный эксперт Петр Бутовский считает, что РФ якобы не сможет самостоятельно создать истребитель-перехватчик МиГ-41.

По его словам, замены МиГ-31 в 2030 году ждать не стоит. Он считает, что РФ якобы не может себе позволить такой самолет.

«Для РФ этот срок настолько далек, что трудно что-либо прогнозировать. Современные тенденции в российской экономике и авиационной отрасли указывают на то, что РФ не сможет позволить себе такой самолет», – сообщил Бутовский американскому журналу Aviation Week & Space Technology, передает «Царьград».

Ранее в Ростехе сообщили, что в РФ ведется работа над созданием истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-41. Самолет нового поколения заменит истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, ради решения каких военных задач планируется создать новый боевой самолет и стоит ли вообще его создавать.