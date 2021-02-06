 

Toyota представила обновлённый пикап Hilux AT35 2021

06.02.2021, 13:56, Новости дня
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Японская компания Toyota официально рассекретила новую внедорожную модификацию Arctic Trucks AT35 с крупными покрышками.

Вместе с тем доработкой популярной модели занимались при сотрудничестве с компанией Arctic Trucks, поделившейся опытом производства внедорожников. Известно, что пикап предусматривает изменения по внешнему виду, так и по части примененного шасси и подвески. За счет примененных покрышек на 35 дюймов удалось существенно увеличить дорожный просвет автомобиля.

Что касается технических параметров, то они остались прежними и никаких серьезных доработок в этой части не осуществлено. Уже в ближайшее время модификация Arctic Trucks AT35 станет доступной для приобретения у дилеров.



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