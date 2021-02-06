Ярославец выиграл полмиллиона рублей по купленной на почте лотерее

06.02.2021, 13:48, Разное

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В начале января житель Ярославской области приобрел в одном из отделений Почты России лотерейный билет и выиграл 500 тысяч рублей.

Удача улыбнулась клиенту после того, как оператор предложила приобрести лотерейный билет тиража №1373 «Русское лото».

Лотерейные билеты, приобретенные на почте, приносят удачу многим ярославцам. Мелкие и средние выигрыши случаются практически каждый день. Общая сумма выплаченных выигрышей по лотереям, купленным в отделениях Почты России в Ярославской области в 2020-м году, составила более 29 миллионов рублей.

Отметим, что с этого года во всех почтовых отделениях Ярославской области для удобства клиентов доступна оплата лотерейных билетов банковской картой.

В Ярославской области в 2020 году было приобретено 532 тысячи лотерейных билетов. Более 230 тысяч из них оказались выигрышными.

Всего в прошлом году в отделениях Почты России было приобретено более 82 миллионов лотерейных билетов. Выигрышными из них оказались 34 млн лотерейных билетов. Общая сумма выплаченных выигрышей по лотереям, купленным на Почте России в 2020-м году, составила более 5 млрд рублей.

Напомним, с 2014 года на территории Российской Федерации проводятся только государственные лотереи. Их главная миссия — финансирование социальных программ, направленных на развитие физической культуры и спорта. На эти цели всероссийские государственные лотереи уже перечислили более 14 миллиардов рублей.

Почта России является одним из крупнейших агентов АО «ТК “Центр”» (бренд «Столото») по продаже лотерейных билетов. Сегодня приобрести билеты самых популярных лотерей можно в почтовых отделениях по всей стране.

Напоминаем, что выигрыши по тиражным лотерейным билетам, лотерейным квитанциям, в размере до 10 тысяч рублей включительно можно получить во всех отделениях почтовой связи, осуществляющих реализацию лотерейных билетов, а максимальная выплата по выигрышным бестиражным лотерейным билетам составляет 1 000 рублей.