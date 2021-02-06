Переехавший в шикарный особняк сын Байдена возмутил американцев

06.02.2021, 13:36, Новости дня

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Американцы припомнили сыну президента США Джо Байдена Хантеру, который переехал в трехэтажный особняк стоимостью 5,4 млн долларов, коррупцию, незаконные деньги от Китая и Украины, а также призвали к импичменту лидера страны.

Вместе с супругой и десятимесячным сыном Байден-младший переехал в трехэтажный особняк стоимостью 5,4 млн долларов и площадью – около 1 тыс. 200 кв. метров, находящийся в американской Венеции в штате Калифорния. В нем располагаются две люксовые спальни, огромная гостиная с белым известняковым полом и мраморная ванная комната. Также в распоряжении жильцов – терраса с садовой мебелью и камином. На территории располагается собственный бассейн и большой балкон с видом на воду. Кроме того, семья находится под круглосуточной охраной Секретной службы США, передает «ФАН».

До конца 2020 года Хантер с супругой и ребенком проживали в трехэтажном доме стоимостью 3,8 млн долларов на Голливудских холмах.

Жители США припомнили Хантеру коррупцию, незаконные деньги от Китая и Украины, а также призвали к импичменту лидера страны Джо Байдена. Многие задались вопросом, откуда «снова взял деньги, Хантер?».

«Должно быть, эти богатые заработали деньги путем нечестных сделок», – уверены американцы.

«Нет ничего лучше, когда правительство платит за твою безопасность, особенно когда получаешь миллионы от китайского правительства. Я упомянул Украину? Это нормально состоять в преступном клане», – надсмехаются пользователи Сети.

Читатели Fox News подчеркивают: несмотря на неблагоразумные траты, сын президента США ничего не умеет и нигде не работает.

«Отвратительно для человека, уволенного со службы. У него нет никаких навыков, кроме курения крэка и зарабатывания денег на коррупции своего отца», – отмечают в комментариях одни.

«Проходит ли он аудит? Откуда у него такие деньги на дом, если он безработный?» – вопрошают другие.

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп обвиняет Байдена в коррупции. Он считает, что его сын «торговал» доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов. Американский минюст в декабре запросил по делу в отношении Байдена-младшего данные о его связях с Burisma и другими организациями. Хантер Байден признал, что американская прокуратура начала расследование его налоговых дел.