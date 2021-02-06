Пенсионеры Московской области получат билеты на фильм «Зоя» в счёт пенсии

06.02.2021, 13:11, Разное

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Пенсия за январь у жителей Подмосковья будет на 700 рублей меньше, чем обычно.

Вместо этих денег пенсионеры получат по два приглашения на просмотр военной биографической драмы «Зоя». Их можно использовать в любом кинотеатре Московской области.

В среду на совещании в Красногорске губернатор Андрей Воробьёв констатировал, что план посещаемости фильма «Зоя» в регионе провален. Это грозит Подмосковью санкциями со стороны Российского Военно-Исторического общества. В ответ представитель Пенсионного фонда предложил организовать благотворительную акцию для пенсионеров, подарив им билеты в кино. Предложение было принято, однако оказалось, что средств на это в бюджете не предусмотрено. Тогда их решили взять из пенсий из расчёта по 350 рублей за каждый билет.

– Это большое подспорье для наших пенсионеров, чтобы они вышли из дома, посмотрели кино, вспомнили о войне. Думаю, им будет приятно, ведь события фильма происходят в наших местах, с нашими жителями, – заявила куратор акции Елена Харламова.

Кинолента рассказывает о роли Иосифа Сталина в жизни и судьбе Зои Космодемьянской, юной партизанки, схваченной жителями села Петрищево, не выдавшей товарищей под пытками и публично казнённой оккупантами. Провал фильма в прокате шокировал не только его создателей, но и представителей власти. В Министерстве культуры намерены внедрить опыт Подмосковья по всей стране, выдавая билетами не только пенсии, и стипендии, но и зарплаты бюджетникам.

Единственными, кто получит билеты бесплатно, будут пенсионеры села Петрищево. Им даже предоставят автобусы для поездки в кинотеатр.

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