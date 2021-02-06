Мнение: Гугл против Австралии

06.02.2021, 13:10, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Маленькая, зависимая от США и от Китая Австралия попыталась прищучить Гугл, затребовав от него плату за цитирование местных СМИ. Поисковик удивился, так как привык брать чужой контент бесплатно, ни с кем не делясь собранными с рекламы деньгами.

В итоге Гугл решил, что Австралия слишком слаба и незначительна, чтобы стоило учитывать её интересы. Читатели пишут:

Google анонсировал закрытие поиска в Австралии, если будет принят закон о плате местным СМИ за указание ссылок в выдаче на их сайты.

Позиция понятная, жёсткая, и показывает самоосознание Google себя как участника переговоров, а не объекта регулирования.

В истории были единичные примеры, когда бизнес был сильнее некоторых государств — скажем,

Голландская Ост-Индская компания имела свою армию, 40 военных кораблей. Компания принимала участие в политических спорах того времени наряду с государствами. Так, в 1641 году она самостоятельно, без помощи Голландского государства, выбила из нынешней Индонезии своих конкурентов — португальцев. В ряде территорий компания обладала правом чеканки монет и другими монополиями государства.

Похоже что глобальные цифровые корпорации доросли до нового собственного позиционирования, интересно как дальше это всё пойдет.

Интересна и позиция властей Австралии, прогнутся ли они или же надавят, а в Австралию придут Bing (Microsoft), DuckDuckGo, Yandex и другие игроки, готовые играть по правилам страны, а не своим собственным.

Цитирую из открытого письма Гугла:

https://about.google/google-in-australia/an-open-letter/

Большинство компаний приветствуют тот факт, что люди могут найти их в результатах поиска, а если они этого не делают, они могут выбрать, чтобы их не нашли. Чтобы отказаться, требуется несколько щелчков мыши. Именно так работают поисковые системы уже более двух десятилетий. Но Код выбросил бы эту систему в одночасье, заставив Google платить выбранным издателям за эти ссылки. Не за саму статью: просто за ссылку, которая появляется в ваших результатах, и за краткое описание под ней.

Мне этот аргумент напоминает средневековое «привычное право». Если владелец трактира выкатит бочонок пива в подарок навестившему его барону, то через год к нему в гости придёт сборщик налогов, чтобы забрать ещё одну бочку. Идея в том, что если ты один раз добровольно снабдил барона пивом, то теперь это твоя святая обязанность на вечные времена.

Аналогичным образом поступают и все бытовые вымогатели. Вы наверняка встречались с ситуацией, когда единственной причиной гневно требовать какую бы то ни было услугу является нелогичное «но раньше-то ты делал!». Как гласит известная поговорка, помоги первый раз, получишь горячее спасибо, помоги второй раз, получишь кивок головы, помоги третий раз, получишь требование пошевеливаться проворнее.

Гугл, Фейсбук, Твиттер и остальные выстроили за десятилетия несправедливую систему, в которой всю прибыль получают корпорации, в то время как создателям контента остаются жалкие крохи. Это можно было бы терпеть, если бы Гугл хотя бы нормально выполнял свою функцию поисковика. К сожалению, Гугл вообще не считает создателей контента важными: так, на первых местах выдачи поиска обычно располагается не источник контента, а скопировавшие этот контент полумусорные сайты, размещающие у себя рекламу от Гугла.

В любом случае, речь идёт не о моральном споре. Гугл пытается сломать Австралию, так как думает, что он сильнее этой маленькой и слабой страны.

Вероятно, конкретно в случае Австралии корпорация права. Вместе с тем Австралия — не единственное государство на нашей планете. После выборов Джо Байдена, фальшивую победу которому дружно рисовали в том числе и информационные гиганты, политики по всему миру сделали для себя однозначный вывод — айти-корпорации слишком сильны, чтобы можно было терпеть исходящую от них угрозу. Или политики приведут интернет-монополии в чувство, раздербанив их на части и заставив платить налоги, или интернет-монополии раздавят политиков, заставят их обслуживать интересы корпораций.

Полагаю, уже в 2021 году мы увидим большие проблемы у интернет-гигантов. Они перешли черту, после которой даже враждующие политические силы объединятся, чтобы организованно давить их и в парламентах, и в судах.