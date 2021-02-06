 

iPhone 13 получит утолщённый корпус и превзойдёт по продажам iPhone 12

06.02.2021, 13:04, Разное
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Стали известны новые подробности о грядущего нового поколения iPhone 13. Смартфон компании Apple получит утолщённый корпус, производитель надеется, что устройство превзойдет по продажам модель iPhone 12.
В Сети обнародовали некоторые детали грядущей новинки от «яблочной» корпорации. Согласно информации аналитика ресурса JPMorgan Chase Уильяма Янга, очередная генерация iPhone будет выглядеть немного иначе, чем ее предшественники. Так, у аппарата не только улучшится сверхширокоугольная основная камера в квадратном блоке с закругленными концами, но и изменятся параметры корпуса. Он будет утолщен, кроме того, пресловутая челка хоть и не исчезнет вовсе, однако станет короче.

Также инженеры из Купертино установили более объемную аккумуляторную батарею в тринадцатом iPhone. Именно для этого производитель пожертвует компактностью девайса, увеличив толщину. Наиболее частой жалобой владельцев iPhone 12 были нарекания на малый срок работы без подзарядки. Всего в 2021 году Apple традиционно выведет на рынок четыре модификации аппарата. Между тем, очередная линейка может называться не iPhone 13, а iPhone 12s.

Диагонали OLED-дисплеев всех моделей будут соответствовать устройствам двенадцатой серии, частота обновления изображения на них составит 120 Герцам. Если верить инсайдерам, в отчетах американского IT-гиганта запланирована большая прибыль от данной модели, а значит, здесь надеются, что новое поколение станет популярнее, чем предшественник. По их данным, релизы могут достичь 90 миллионов экземпляров. Еще одной новостью от «яблочного» бренда станет прекращение выпуска iPhone 12 mini уже в апреле-июне 2021 года.

Источник: news.mydrivers.com



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