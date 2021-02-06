Названа польза и вред корицы

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06.02.2021, 13:04, Разное
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Медик Усама Абу ар-Руб пояснил о пользе и вреде от употребления корицы. Из-за ее вкуса она используется для приготовления различных блюд и напитков.
Выделяют четыре разновидности корицы: китайская, цейлонская, вьетнамская, индонезийская. Первая является безопасной в умеренных количествах, но могут провоцироваться проблемы со здоровьем. В специи содержится большое число кумарина, который отрицательно воздействует на печень и повышает риск развития онкозаболеваний. Не исключено, что у человека может начаться гипогликемия.

Корица имеет и массу полезных свойств: она помогает организму усваивать глюкозу, бороться с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, также оказывается антимикробный эффект. Продукт содержит альдегид, коричную кислоту, катехины с процианидинами. Последние два относятся к антиоксидантам.

Рекомендуется употреблять максимум одну чайную ложку корицы в день. Для детей суточная норма меньше, пишет портал «Слово и дело».



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