Новый Sony Xperia Compact с экраном 5,5 дюйма, Snapdragon 775G и 5G поборется с iPhone 12 mini

06.02.2021, 13:04, Разное

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В Сети обнародовали характеристики следующего поколения Sony Xperia Compact, который поборется за лидерство в сегменте компактных смартфонов с iPhone 12 mini. Устройство получит 5,5-дюймовый экран, модуль 5G и процессор Snapdragon 775G. Его премьера может состояться уже в феврале

Неделю назад в интернете появились первые рендерные изображения грядущей новинки от Sony. Xperia Compact выпуска 2021 года, исходя из инсайдерской информации, сможет претендовать на главенствующие позиции в категории компактных «умных телефонов». Его дисплей с разрешением Full HD получит диагональ в 5,5 дюйма. Базой девайса станет однокристальная платформа Snapdragon 775G бренда от Qualcomm. Кроме того, гаджет оснастят модемом для работы в мобильных сетях пятого поколения.

При этом блок основной камеры оборудован только двумя объективами, разрешение одного из них составляет 13 миллионов пикселей. Фронтальный датчик, вынесенный производителем в каплевидный вырез в центре экрана, 8-мегапиксельный. Кроме того, в аппарате ожидается наличие стереофонических громкоговорителей, традиционного разъема для наушников в 3,5 миллиметра и USB-C-порта.

Данных о емкости аккумулятора пока нет, при этом размеры корпуса соответствуют 140 x 68,9 x 8,9 миллиметра. Остальные детали о новом Sony Xperia Compact также держатся в секрете, однако его выход на рынок может состоятся уже в феврале. При этом в это же время дебютирует также Xperia 1 III, а еще через полгода можно ждать выпуск Xperia 5 III.

Источник: www.ithome.com