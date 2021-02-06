Модель Kia Ceed получит в РФ новый турбомотор

06.02.2021, 13:02, Новости дня

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Южнокорейская марка Kia анонсировала расширение линейки моторов для хетчбэков Kia Ceed на рынке России.

В частности, в базе Росстандарта уже опубликовали сведения о новшествах для популярного автомобиля. Ранее хетчбэк Ceed продавался исключительно с 1,5-литровым бензиновым двигателем, тогда как теперь появится 1,4-литровый дизельный мотор на 150 л.с. мощности. Кроме того, теперь новый бензиновый агрегат предусматривает возможность использования бензина АИ-92.

Пока разработчики не объявляют сроки выхода автомобиля с новыми агрегатами на рынок, однако разрешение на использование вышеуказанных моторов начнет действовать уже с 12 февраля. Эксперты прогнозируют, что новшество существенно отразится на популярности южнокорейских машин в России.