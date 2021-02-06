Японские ученые собираются отыскать источник тепла на астероиде Рюгу

06.02.2021, 13:02, Новости дня

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Представители аэрокосмического агентства Японии сообщают, что они намерены внимательно изучить полученные с астероида Рюгу образцы породы и установить причины, по которым она меняла свою структуру. По словам ученых, на данном космическом теле должен быть источник тепла, который остается загадкой для науки.

Напомним, что образцы породы с данного астероида недавно были доставлены на Землю. Всего речь идет о 5,4 г вещества, которое станет материалом для целого ряда исследований.

Его добыл на поверхности астероида космический зонд Hayabusa 2 еще в 2019 году. Но до Земли аппарат добрался совсем недавно, катапультировал «посылку» и отправился выполнять следующую миссию. Сам Рюгу находится примерно в 300 млн километрах от нашей планеты. Поверхность астероида в отдельных местах по непонятным причинам нагревается до трехсот градусов по Цельсию.