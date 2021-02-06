 

Японские ученые собираются отыскать источник тепла на астероиде Рюгу

06.02.2021, 13:02, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Представители аэрокосмического агентства Японии сообщают, что они намерены внимательно изучить полученные с астероида Рюгу образцы породы и установить причины, по которым она меняла свою структуру. По словам ученых, на данном космическом теле должен быть источник тепла, который остается загадкой для науки.

Напомним, что образцы породы с данного астероида недавно были доставлены на Землю. Всего речь идет о 5,4 г вещества, которое станет материалом для целого ряда исследований.

Его добыл на поверхности астероида космический зонд Hayabusa 2 еще в 2019 году. Но до Земли аппарат добрался совсем недавно, катапультировал «посылку» и отправился выполнять следующую миссию. Сам Рюгу находится примерно в 300 млн километрах от нашей планеты. Поверхность астероида в отдельных местах по непонятным причинам нагревается до трехсот градусов по Цельсию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.11 / Раскрыта стоимость Nissan Maxima 2021 модельного года

17.10 / Азербайджан заявил об уничтожении Су-25 ВВС Армении

23.12 / 10 рецептов салата “Оливье” к новогоднему столу

12.10 / Педан в годовщину свадьбы откровенно рассказал об отношениях с женой

07.07 / ФСБ предотвратила теракт в Астрахани

17.08 / Белорусские шахтеры объявили бессрочную забастовку

06.01 / «Сулеймани будет отомщён» — неизвестные пригрозили США направить самолёт на Капитолий

22.11 / Российского футболиста отстранили от матчей за отказ встать на колено в США

30.06 / Канцлер Австрии заявил о необходимости ограничить миграцию

12.09 / В Киеве провели марш в поддержку женщин Беларуси

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска