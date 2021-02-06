В США начали сборку межпланетной станции «Психея»

06.02.2021, 13:02, Новости дня

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Проект по созданию межпланетной станции «Психея» стартовал в Соединенных Штатах еще в 2019 году. Однако много времени заняли подготовительные работы, в том числе проектирование крупного космического аппарата, который должен будет отправиться в глубокий космос.

Как сообщают представители NASA, теперь работы входят в завершающую стадию. А именно, начата сборка самой станции, после чего ее выведут в открытый космос.

Старт, по предварительным данным, должен состояться в августе будущего года. «Психея» станет еще одним аппаратом, который полетит далеко за орбиту Земли. О подробностях полета, в том числе его направлении и главных задачах, разработчики пока не сообщают. Однако не трудно догадаться, что цели будут научными.