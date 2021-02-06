Аваков: У нас есть основания полагать, что ряд фигурантов санкций СНБО имели отношение к поставкам топлива для боевиков

06.02.2021, 12:58, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

У следствия есть основания полагать, что фигуранты, против которых Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции, могут быть причастны к поставкам топлива боевикам на Донбассе. Об этом сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” 5 февраля на канале “Украина”.

Нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Юрий Бойко заявил, что вопрос закрытия телеканалов нардепа от этой партии Тараса Козака “раскалывает страну”.

“Юрий Анатольевич, вы бы не хотели иметь отношение к поставкам топлива для боевиков?” – сказал Аваков.

Бойко ответил, что не имел к этому отношения.

“А у нас есть основания полагать, что ряд фигурантов имели. Я вам говорю больше, чем должен говорить, но я считаю, что я должен. А дальше будет больше”, – ответил министр.

Нардеп сказал, что к нему это не относится.

Во время эфира секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что сотрудники каналов, которые попали под санкции, получали невысокую официальную зарплату.

“Тогда у меня вопрос: а где те десятки миллионов, которые им раздали в конвертах? Откуда эти деньги? И нам всем известно откуда. Я видел ряд материалов следствия, я их знаю давно. Часть материалов расследовало подразделение МВД Украины. По этим материалам становится понятно, что ряд представителей наших граждан имеют “черную кассу”, которую зарабатывают на, к сожалению, этой военной ситуации, и этими деньгами финансируют в том числе пропагандистскую деятельность. Можно ли с этим мириться? Нет. Можно ли ждать конца следствия и устроить открытое разбирательство? Нет. Украина, согласно закону, имеет право защититься. Мы защитились введением санкций. Это не отменяет криминального процесса и судебного разбирательства”, – сказал Аваков.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Козака и принадлежащих ему телеканалов “112 Украина”, ZIK, NewsOne.

По данным издания ZN.UA, санкции ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

В парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленского. 4 февраля партия “Оппозиционная платформа – За жизнь” провела съезд, на котором приняла резолюцию о начале процедуры импичмента. Они считают, что президент “грубо нарушил” Конституцию Украины, подписывая указ. В тот же день в Верховный Суд поступило два иска, которые оспаривают указ Зеленского.

Блокировка “112 Украина”, ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Украинские санкции против трех СМИ поддержали в США и странах Евросоюза.

Козак приобрел NewsOne и “112 Украина” в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и кум президента РФ, глава политсовета ОПЗЖ, нардеп Виктор Медведчук – это “одна история” в контексте владения украинскими телеканалами.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—