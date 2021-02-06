Из-за локдаунов в Великобритании испортится почти 50 млн литров пива

06.02.2021, 12:58, Новости дня

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В Великобритании из-за закрытия пабов во время карантина выбросят около 87 млн пинт пива (49,4 млн литров). Такие данные наводит Британская ассоциация владельцев пабов, сообщил 5 февраля канал BBC.

В организации отметили, что если бочковое пиво не продали до истечения срока годности, его приходится возвращать в пивоварни и там утилизировать. У пастеризованного пива срок годности (после доставки в пабы) обычно составляет три – четыре месяца, а у эля и другого непастеризованного – шесть – девять недель.

Эксперты ассоциации подсчитали, что во время первого локдауна в Великобритании пришлось выбросить 70 млн пинт пива (39,8 млн литров). Понимая риски новых ограничений, владельцы пабов после локдауна закупили меньше пива. Когда в стране осенью ввели новые карантинные меры, то им пришлось утилизировать 7 млн пинт пива (почти 4 млн литров).

Во время нынешнего локдауна в Великобритании, как ожидается, в утилизацию пойдет еще 10 млн пинт пива (5,68 млн литров).

Ассоциация отметила, что совокупные потери от испорченного пива для пабов составят £331 млн (12,6 млрд грн).

С 5 января в Великобритании ввели очередной жесткий карантин. Главной причиной локдауна, по словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, стал новый, более заразный штамм коронавируса.

В связи с локдауном в Британии закрыты начальные и средние школы, а людям разрешено покидать их квартиры лишь в крайних случаях – для похода за покупками, на работу (если нельзя работать из дома), занятий спортом, обращения за медицинской помощью или во избежание домашнего насилия.

В целом в стране, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирус подтвердили у 3,9 млн человек, почти 111,5 тыс. умерли. Великобритания находится на четвертом месте в мире по количеству заболевших.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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