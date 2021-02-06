Меркель пригрозила новыми санкциями властям Белоруссии

06.02.2021, 12:42, Новости дня

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Германия и ЕС и впредь будут привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека в Белоруссии, сообщила канцлер страны Ангела Меркель, отметив, что ФРГ и Евросоюз не признают результаты президентских выборов, прошедших в августе 2020 года.

«Германия и Европейский союз и впредь будут призывать к ответу виновных в непрерывных нарушениях прав человека в Белоруссии, как мы это уже сделали принятием санкций ЕС», – сказала Меркель, подчеркнув, что ФРГ и Евросоюз не признают результаты президентских выборов, прошедших в августе 2020 года, передает ТАСС.

«Германия и ЕС не признают их, поскольку это не были демократические выборы», – добавила она. По словам канцлера, они не были «ни свободными, ни честными, ни прозрачными».

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон поддерживает мирный политический диалог в Белоруссии. По его словам, результаты президентских выборов 2020 года в стране были подтасованы.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала себя «символом свободы» Белоруссии.