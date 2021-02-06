В Ингушетии угарным газом отравились семеро детей

06.02.2021, 12:42, Новости дня

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Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту отравления семерых детей в двух квартирах многоквартирного дома в Назрани, информирует региональное СУ СК.

Отравление угарным газом случилось вечером в среду и в ночь на четверг в многоквартирном жилом доме по улице Московской в Назрани. В одной из квартир газом отравились трое детей в возрасте от четырех до шести лет, а в другой квартире – четверо детей в возрасте от одного года до шести лет. Все они были госпитализированы в больницу. По предварительным данным газовиков, причиной отравления в обоих случаях послужила плохая вентиляция тяги дымоходов в квартире и в подъезде. По данным минздрава, у детей легкая степень отравления, им оказана вся необходимая помощь. По факту отравления была организована доследственная проверка, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

«Следователем следственного отдела по городу Назрань по факту отравления детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» УК РФ», ­– говорится в сообщении ведомства. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до двух лет лишения свободы.

Ранее тела четырех человек, в том числе ребенка, найдены в частном доме в городе Сальске Ростовской области. Предварительная причина гибели – отравление угарным газом.