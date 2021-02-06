Глава РФПИ назвал вакцинацию критиков «Спутником V» формой извинения с их стороны

06.02.2021, 12:42, Новости дня

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Критики российской вакцины от коронавируса «Спутник V», привившиеся ей, фактически в такой форме извинились за свои слова, предположил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Вы знаете, было очень много критики. Извинился – никто, но многие из них стали вакцинироваться. Поэтому, это некая форма извинения через фактическую вакцинацию, фактическое действие», – приводит РИА «Новости» слова Дмитриева в интервью телеканалу «Россия 1».

«Мы пробились на 40 стран, фактически играя сеанс одновременной игры с сорока странами. Потому что очень много сопротивления для российских товаров, для российских продуктов. Но сейчас мы выиграли», – подчеркнул он.

Глвава РФПИ также назвал публикацию в научном журнале Lancet «шахом и матом» для противников вакцины, заявив, что «это открывает возможности не только для «Спутника», но и для других наших препаратов на внешние рынки тоже».

Кроме того, Дмитриев заявил, что создатели российской вакцины от коронавируса «Спутник V» могут быть выдвинуты на Нобелевскую премию.

«Это величайшее достижение и Минздрава, и российских ученых, и академика Гинзбурга, и профессора Лoгунова. Не случайно обсуждают то, что их, может быть, надо выдвигать на Нобелевскую премию», – отметил он.

О том, что разработчиков российских вакцин против коронавирусной инфекции нужно выдвигать в том числе и на присуждение Нобелевской премии считает замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Он уверен, что «ни одна страна на планете Земля в настоящий момент не может похвастаться таким разнообразием вакцин – от классической, которая разработана в Федеральном научном центре имени Чумакова, до инновационных – векторных из Института имени Гамалеи и синтетической полипептидной, которая разработана в новосибирском «Векторе».

Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.

Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.

Напомним, масштабная вакцинация проводится в РФ с декабря, когда возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя. В январе глава российского государства Владимир Путин поручил перейти к массовой вакцинации.

В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Эффективность «Спутника V», согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, составила 92%.