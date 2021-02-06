Инфекционист рассказал, у кого чаще всего возникают мутации коронавируса

06.02.2021, 12:10, Разное

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Врач-инфекционист Евгений Тимаков объяснил, у кого чаще всего могут возникать мутации коронавируса. Это происходит при длительном протекании болезни.

Пока зафиксировано не так много случаев, когда человек не может быстро побороть коронавирус. У некоторых людей на протяжении трех месяцев наблюдается иммунодефицитное состояние, эти же пациенты является источником мутации COVID-19. В организме таких людей коронавирус обходит различные процессы, выживает тот, который не попадает ни в какие ловушки.

В декабре прошлого года появилась информация, что в Великобритании появился новый штамм SARS-CoV-2. Отмечается, что он распространяется по стране с большой скоростью, поэтому населению необходимо еще более тщательно соблюдать все меры предосторожности. Согласно предварительной оценке, новый вариант COVID-19 может быть на 70% заразнее первоначального.

Еще одна мутация SARS-CoV-2 была выявлена в Южной Африке осенью прошлого года. В ЮАР эта разновидность инфекционного заболевания на сегодняшний день является самой доминирующей.

Источник: ria.ru