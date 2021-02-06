Врач-дерматолог развеяла основные мифы о косметологии

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06.02.2021, 12:10, Разное
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Дерматолог Татьяна Егорова развеяла основные мифы о косметологии. По словам специалиста, присутствует множество заблуждений относительно некоторых процедур.
Некоторые дамы думают, что достаточно одного похода к косметологу для получения результата, но это далеко не так. Важно пройти курс процедур, но предварительно посетить консультацию специалиста. По мере прохождения сеансов кожа будет улучшаться.

Часто девушек вводят в заблуждение процедуры «филлер» и botox. На самом деле они являются разными, каждая устраняет определенные проблемы, присутствующие на коже. Если говорить о botox, то всегда делать уколы не нужно. Потребность в инъекциях зависит от самого человека.

Биоревитализация и мезотерапия не направлены борьбу непосредственно с морщинами. В препарате биоревитализант содержится гиалоурановая кислота, но эта процедура требует, чтобы в организм поступало достаточное количество воды, иначе будет наблюдаться обратный эффект.

По словам Егоровой, не существует крема против морщин. В магазине едва ли не на каждой банке написано, что средство поможет устранить проблему. На самом деле уходовые крема только увлажняют кожу.

Многие пациенты считают, что акне возникает из-за проблем с желудком. Татьяна Егорова считает, что с данной проблемой нужно обращаться к эндокринологу-гинекологу, поскольку в 80% случаях это гормональные проблемы.

Некоторые утверждают, что зарубежная косметика лучше, нежели российская. Средства, присутствующие на рынке, имеют сертификаты. Это значит, что каждое из них прошло ни одно тестирование. Здесь вопрос заключается только в персональной непереносимости того или иного продукта.

Все косметические процедуры делаются не по возрасту, а по показаниям. Посещать специалиста можно начать уже в 16 лет, если есть потребность. Если своевременно не начать следить за кожей, то в будущем потребуются более сложные процедуры.

Источник: riafan.ru



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