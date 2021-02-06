Спектральный анализ Реи удивил астрономов

06.02.2021, 12:08, Новости дня

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Во время спектрального анализа Реи, одного из спутников планеты Сатурн, ученые обнаружили несколько веществ, происхождение которых пока остается неизвестным. Речь идет о содержащих хлор молекулах и моногидрате гидразина.

Как поясняют эксперты, меньше всего такие соединения можно было ожидать найти на небесном теле, состоящем из льда. Откуда они там взялись, пока непонятно.

Анализ проводился при помощи космического зонда Cassini, уточняют астрономы. Странные молекулы находятся подо льдом. Ученые в растерянности. Обычно такие вещества образуются в океане. Или следует предположить, что под слоем замерзшей воды на спутника находится жидкая? Впрочем, нельзя исключать, что указанные вещества попали туда вместе с каким-либо метеоритом.