 

В небе над Приморьем прошел «алмазный поезд»

06.02.2021, 12:08, Новости дня
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Это явление уже назвали «алмазным поездом» Илона маска. В ночном небе над Приморским краем буквально пронеслась вереница искусственных спутников. Внешне они напоминали разгонящуюся электричку с зажженным светом в окнах.

Многих заинтересовало это зрелище. Как пояснили специалисты, люди видели сразу 60 спутников Starlink, запущенных компанией Илона Маска. Такая же картина повторится еще минимум два раза в ближайшее время. Разумеется, спутники будут видны только в том случае, если небо останется ясным.

Оказывается, спутники следуют один за другим «поездом», пока автоматически не распределяться по орбите. Облетев вокруг Земли несколько раз, «состав» расформируется сам по себе.



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