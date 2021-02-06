 

В Украине оформили уже более 5,6 млн ID-карт

06.02.2021, 12:04, Новости дня
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С начала процесса оформления биометрических документов Государственная миграционная служба (ГМС) выдала украинцам более 5,6 млн ID-карт. Об этом сообщает пресс-служба ГМС.

“Всего с начала оформления биометрических документов в Украине миграционная служба оформила более 5,6 млн ID-карт и имеет все технические возможности для внесения на них КЭП по желанию владельца”, – говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что с 5 февраля 2020 года бесплатную услугу ГМС по внесению квалифицированной электронной подписи на чип ID-карты уже получили несколько десятков тысяч украинцев.

В службе напомнили, что эта услуга предоставляется бесплатно и доступна гражданам Украины, достигшим 18-летнего возраста. На период действия на всей территории страны карантина сделать это можно в любом территориальном подразделении ГМС независимо от места регистрации. Для записи КЭП на чип ID-карты понадобится PIN-код (PIN 2), который лично указывается владельцем ID-карты при ее получении.

“Используя ID-карту с КЭП, ее владелец получает немало преимуществ, в частности – возможность легко и удобно пользоваться электронными сервисами государственных органов, получать административные и банковские услуги, открывать и вести бизнес прямо из дома”, – добавили  в ведомстве.

Для того, чтобы пользоваться квалифицированной электронной подписью, нужны специальный картридер или смартфон с поддержкой технологии NFC, а также соответствующее программное обеспечение для платформ Windows, MacOS, Android или IOS. 

ID-карты ввели в Украине с января 2016 года – на смену бумажному паспорту гражданина Украины образца 1994 года с вклеенной фотографией. Преимуществом таких карт является повышенная безопасность – их почти невозможно подделать.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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