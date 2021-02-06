В Днепропетровской области случилась авария на железной дороге, ряд поездов задерживается

06.02.2021, 12:04, Новости дня

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Ночью 6 февраля на железной дороге вблизи станции Воскобойня Днепропетровской области случилась авария. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

По предварительной информации, во время движения по маршруту “станция Кривой Рог – станция Нижнеднепровск-Узел” восемь вагонов грузового поезда (состоит из 57 вагонов) сошли с рельсов.

В результате аварии повреждено железнодорожное полотно и электрическую опору, электропитание на аварийном участке отсутствовало, четыре вагона, которые перевозили клинкер, перевернулись.

В 7.10 аварийные бригады восстановили электроснабжение на аварийном участке, в 7.30 было восстановлено движение железнодорожного транспорта по первой колеи. Работы продолжаются.

В “Укрзалізниці” отметили, что из-за аварии некоторые пассажирские поезда южного направления следуют с опозданием:

поезд №116 Бердянск – Киев отправился с задержкой 2 часа 5 мин;

поезд №38 Запорожье – Киев отправился со станции Пятихатки ст. с задержкой 1 час 55 мин;

поезд №12 Киев – Новоалексеевка отправился со станции Верхнеднепровск с задержкой на 3 часа;

поезд №92 Одесса – Константиновка отправился со станции Верховцево с задержкой на 2 часа 30 мин.

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