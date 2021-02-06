 

В Швеции предложили поддержать «сторонников демократии» в России

06.02.2021, 11:48, Новости дня
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Депутат шведского парламента Маркус Вихель выступил с инициативой поддержать «сторонников демократии» в России. Такую позицию он выразил в запросе, направленном на имя министра иностранных дел Швеции Анн Линде.

Парламентарий поинтересовался у Линде, планируется ли введение «более жестких мер против России» для содействия «демократическим активистам» и оказания давления на «российский режим», передает RT.

«Ситуация, мягко говоря, очень тяжелая для наших демократических друзей в стране. Мы также видим, как контроль и использование пропаганды во многих случаях подавляют свободные мнения и вместо этого вводят россиян в заблуждение», – отметил Вихель.

В пятницу в РФ дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку блогера Алексея Навального.

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что высылка дипломатов Швеции, Польши и Германии была необходима, так как они откровенно нарушали международные нормы и российские законы.

На заседание суда по делу Навального 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела РФ и заняться собственными проблемами.



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