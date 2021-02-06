 

В Австрии выступили против увязки «Северного потока – 2» с Навальным

06.02.2021, 11:48, Новости дня
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Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил против связывания «Северного потока – 2» с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального, отметив, что газопровод – это «европейский проект», отвечающий интересам многих стран ЕС.

«Я приветствую тот факт, что федеральное правительство Германии придерживается «Северного потока – 2», – сказал Курц в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, передает РИА «Новости».

По его словам, «Северный поток – 2» – это «европейский проект», который отвечает интересам многих стран ЕС. «Я не считаю необходимым связывать реакцию на действия против оппозиционера (Алексея) Навального со строительством «Северного потока – 2». Кто-либо, кто считает, что новый трубопровод в интересах только России, ошибается», – отметил канцлер Австрии.

Он также подчеркнул, что от газопровода выиграют Германия, Австрия и ряд других европейских стран. В целом, по его мнению, «Северный поток – 2» – это «очень позитивный проект».

Кроме того, австрийский канцлер призвал к освобождению Навального, назвав приговор против него «неприемлемым». Вместе с тем он отметил важность «диалога с Россией» со стороны ЕС, несмотря на все различия между сторонами.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что расхождения позиций разных стран Запада по проекту газопровода «Северный поток – 2» не такие большие, как кажется. Она также сообщила, что Германия и ЕС оставляют за собой право расширить санкции против РФ на фоне последних событий, но подчеркнула, что Европа и РФ должны и далее оставаться в диалоге из "стратегической необходимости".

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон выразил солидарность с позицией канцлера Германии Ангелы Меркель по поводу газопровода «Северный поток – 2» и подчеркнул необходимость укрепления энергетического суверенитета Европы.

Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.

На заседание 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела РФ и заняться собственными проблемами.



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