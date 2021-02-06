Отец Ольги Бузовой призвал Даву помириться с его дочерью

06.02.2021, 11:16, Разное

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Отец певицы и ведущей Ольги Бузова призвал рэпера Даву помириться с ней. В комментарии к одному из постов артиста он написал, что звезда «Дома-2» страдает.

Две недели назад появилась информация о расставании Ольги Бузовой и Давида Манукяна. Ведущая заявила, что является свободной девушкой после празднования своего дня рождения в кругу родных и близких. Отношения пары продлились почти полтора года. Бузова не стала молчать и пояснила о рукоприкладстве избранника и его изменах.

Ведущая не скрывает, что сильно страдает. Эту информацию подтвердил и отец артистки Игорь Бузов. Давид Манукян после расставания с возлюбленной анонсировал выход песни «Обнулила нас», кусочком которой поделился в социальных сетях. Под постом комментарий оставил отец Ольги Бузовой, спросив: «Давид, а не хочешь разнулить?». Сам же рэпер ничего не ответил несостоявшемуся тестю, а подписчики призвали пару воссоединиться.

Фанаты считают, что новый трек напрямую рассказывает о ситуацию, которая произошла у знаменитостей. Давид Манукян старается не комментировать происходящее. Он с головой ушел в работу: записывает песни, снимает ролики, участвует в проекте «Танцы со звездами».

Источник: www.starhit.ru