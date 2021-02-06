Российские ученые опровергают наличие признаков жизни на Венере

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06.02.2021, 11:14, Новости дня
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Недавно в сети появились сообщения зарубежных ученых о том, что на Венере якобы обнаружены признаки жизни. Речь идет об особом веществе – фосфине, которое образуется в результате деятельности живых организмов.

Как пояснили в Институте космических исследований РАН, российские ученые очень внимательно отнеслись к полученной информации и провели собственное исследование. В результате оказалось, что на Венере присутствует не фосфин, а обычный сернистый газ, который может быть выброшен из недр соседней планеты.

Зарубежные ученые поспешили с выводами, банально перепутав одно вещество с другим, уточняют представители отечественной науки. Таким образом, на сегодня нет никаких признаков наличия на Венере хотя бы примитивных живых организмов.



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