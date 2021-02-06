Китайцы решили составить конкуренцию для Starlink

06.02.2021, 11:14, Новости дня

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Догнать и перегнать Илона Маска решили в Китае. Как стало известно, в этой стране планируют создать свою низкоорбитальную систему спутников для обеспечения покрытия интернет-связью, по крайней мере, самой Поднебесной.

Китайская система получила название Commsat. На реализацию проекта страна уже готова потратить не один миллиард юаней. Национальный фонд инвестиций в Интернет планирует предоставить необходимое финансирование.

Однако проект Starlink уже существует и даже обслуживает около десяти тысяч абонентов. В Китае же только ведутся подготовительные работы, проектируется оборудование и т.д. Хотя уже в этом году должны открыть специальную фабрику, на которой будут выпускать по сотне спутников каждые 12 месяцев.