 

Мнение: Право людей на хуцпу

06.02.2021, 11:12, Разное
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В Мьянме захватившие власть военные отрубили несколько американских сервисов, в том числе и Твиттер.
У малохольных цензоров из БигТеха началась истерика про свободу слова.

Компания Twitter выступила с осуждением ограничения в работе своей социальной сети на территории Мьянмы, сообщает телеканал CNN.

Как отмечается, в компании заявили, что подобные действия подрывают право людей выражать своё мнение.

Также в заявлении говорится, что открытый интернет всё чаще подвергается угрозе по всему миру.

PS. Военные Мьянмы всего лишь сделали с Твиттером то, что Твиттер сделал с Трампом и прочими. Просто отключили, потому что могут. И сразу пошла хуцпа про свободу слова.Когда Твиттер отключат в РФ, они примерно также верещать будут.

Источник: Colonel Cassad



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