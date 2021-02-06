 

В Мьянме после переворота ограничили Twitter и Instagram, блокируется выход в сеть

06.02.2021, 11:10, Новости дня
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В Мьянме, где произошел военный переворот, ограничили работу социальных сетей Instagram и Twitter. Об этом сообщила международная организация NetBlocks.

3 февраля государственный интернет-провайдер MPT ограничил работу Facebook, Instagram, Messenger и некоторых серверов WhatsApp. На следующий день власти Мьянмы поручили до 7 февраля ввести блокировку Facebook и его сервисов для “сохранения стабильности” в стране.

Вечером 5 февраля NetBlocks сообщила, что в стране начали блокировать и соцсеть Twitter.

Организация также отмечает, что в 10.00 6 февраля по местному времени (5.30 по Киеву) в стране началось общенациональное отключение интернета. Общенациональная связь упала до 54% от обычного уровня, поскольку пользователи сообщают о трудностях выхода в интернет.

Военные в Мьянме 1 февраля отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей правящей партии “Национальная лига за демократию” и членов правительства. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность произошедшим в Мьянме. Он назвал переворот серьезным ударом по демократическим реформам в стране. Вашингтон заявил о пересмотре санкционного режима против Мьянмы из-за военного переворота.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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