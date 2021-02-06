 

В РФ выявили 16,6 тыс. новых случаев коронавируса

06.02.2021, 10:54, Новости дня
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За минувшие сутки в РФ выявлено 16 тыс. 627 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 16627 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2214, Санкт-Петербурге – 1248, Московской области – 955.

Всего в стране выявлено 3 951 233 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 436 326 человек, из них 22831 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксирован 497 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 76229 человек.

Накануне, 5 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 16688. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 61.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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