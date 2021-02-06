Вирусолог оценил опасность заражения сразу двумя видами коронавируса

06.02.2021, 10:54, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Сразу два варианта коронавируса могут оказаться в организме одного человека, что может привести к крайне необычным ситуациям. Измененный вирус может вызывать как более тяжелое течение болезни, так и более легкое, полагает вирусолог Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко.

Вирус SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, отличается повышенной скоростью мутации, из-за чего в разных регионах мира фиксируют появление его вариаций.

«Есть интересные опубликованные наблюдения, что у одного человека в организме могут быть два отличающихся варианта коронавируса. Это или мутации, которые происходят в течении болезни, или человек заразился двумя вариантами. Пока есть только предположения, но не доказательства того, что измененный вирус может вызывать более тяжелое течение болезни или более легкое, или же, что новые варианты распространяются быстрее. Вот эти новые генотипы пока все равно укладываются в пределах одного вируса SARS-CoV-2», – передает радио Sputnik мнение вирусолога.

Для защиты от двойного проникновения любых вариаций коронавируса рекомендуется сделать прививку Бутенко рекомендовал сделать прививку.

«Пока это многообразие коронавируса, которое выявляется, не вызывает критическую ситуацию для распространения инфекции и для возможностей вакцин, приготовленных еще в прошлом году. Это пока не может повлиять на эффективность вакцинации. Считается, что прививки могут защитить против всех вариантов вируса, которые существуют», – заключил вирусолог.

Ранее в ВОЗ заявили о снижении темпов распространения коронавируса в мире, благодаря применению ограничительных мер и вакцинации от COVID-19.