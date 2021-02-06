В Канаде вывели берёзу-русофоба

06.02.2021, 10:21, Разное

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По прямому поручению премьер-министра Канады Джастина Трюдо для усиления санкционного давления на Россию ученые университета биотехнологий и генетического кода выпустили на международный рынок первый образец генетически-модернизированного продукта «Берёза Российская Улучшенная Mk5» или «Береза-русофоб».

По словам создателей, отличительной особенностью нового мутанта является «система ненависти ко всему русскому».

– Мk5 уникальное творение. Она особенна чувствительностью корневой системы к русской земле. Когда эта берёза растет, скажем, у нас в Канаде, это совершенно обычное дерево, но если посадить ее где-нибудь в Саратове или в другом русском городе она начинает вырабатывать токсины отравляющие почву и воздух. Кроме того, она отказывается давать русским березовый сок. Главная наша гордость в заразности. Одна Мk5 может передать свой генетический код всем обыкновенным березам на расстоянии до 15 квадратных километров, – рассказал разработчик берёзы-русофоба, канадский профессор Ульрих Габенбург

Ведущие экономисты сходятся во мнении, что проникновение мутанта на территорию России может сделать березовый сок неконкурентноспособным на мировом рынке, что дает Канаде монополию на кленовый сироп.

В ответ на это в МИД РФ выразили глубокую озабоченность вопросом берез-русофобов и резко осудили возможность заражения российской почвы и воздуха токсинами не отечественного производства.

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