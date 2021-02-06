Ученые выяснили, почему при недосыпании возникает тяга к сладкому

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06.02.2021, 10:22, Разное
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Ученые объяснили, почему у человека возникает тяга к сладкому в результате недосыпания. Недостаточное количество сна напрямую воздействует на желание съесть пирожное или же шоколад.

При недосыпе происходит влияние на эндоканнабиноидную систему мозга, которая ответственна за обработку обонятельной информации. Аппетит человека напрямую имеет отношение к обонянию, поэтому исследователи из США сделали вывод, что обеспечивается именно такая взаимосвязь.

В течение одного месяца испытуемые спали ночью четыре или же восемь часов. Потом обе группы участников исследователи поменяли местами. В конце эксперимента все испытуемые сдали анализ крови, который показал повышенный уровень сети молекул, влияющих на эндоканнабиноидную систему, у людей, которые спали меньше. Несмотря на то, что чувство голода отсутствовало, авторы научной работы попросили участников выбрать подходящие для себя закуски. Люди, спящие четыре часа, отдали предпочтение именно сладостям.

На втором этапе исследования исследователи отслеживали активность коры головного мозга, ответственной за запахи, посредством МРТ. У людей, которые спали меньше, присутствовало повышенное желание что-то съесть, несмотря на отсутствие чувство голода. По словам специалистов, на аппетит зачастую влияет и время суток.



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