 

На 92-м году жизни умер актер из “Звуков музыки” Кристофер Пламмер

06.02.2021, 10:16, Новости дня
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Американский актер Кристофер Пламмер умер 5 февраля. Об этом сообщило издание Deadline со ссылкой на его родственников.

Он скончался на 92-м году жизни в своем доме в Коннектикуте, США.

Пламмер родился в 1929 году в Торонто и вырос в Монреале, но карьеру построил в США. Он снялся в более чем 100 фильмах, а с учетом телепроектов – в около 200. Актер известен ролями в картинах “Звуки музыки” “Возвращение Розовой пантеры”, “Игры разума”, “Девушка с татуировкой дракона”, “Все деньги мира” и других. Среди последних его киноработ – “Достать ножи” 2019 года. 

Пламмер был удостоен кинопремии “Оскар” за лучшую роль второго плана в фильме “Начинающие” в 2012 году. Также за эту роль он получил “Золотой глобус”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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