Японцев испугали российские учения на Курилах

06.02.2021, 10:00, Новости дня

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Читатели японских СМИ раскритиковали дипломатов Японии, которые выразили протест из-за проведения учений российской армии на южном побережье Кунашира – одного из островов Курильской гряды.

Москва уведомила Токио о том, что с 5 по 12 февраля российские военные проведут в регионе маневры со стрельбами. МИД Японии по дипломатическим каналам направил российской стороне ноту протеста. При этом РФ неоднократно подчеркивала, что у Японии нет оснований протестовать против учений, которые Москва проводит на собственной территории. На эти события отреагировали японские читатели, передает ИноСМИ.

Многие из них обвинили власти Японии в «трусливой политике», из-за которой страна не может разрешить территориальные споры не только с Россией, но и с Китаем. Другие читатели вспомнили, что когда-то острова Курильской гряды были японской территорией, и беспокоятся, что стрельбы на учениях будут нести угрозу Японии.

«Да РФ разместила на «северных островах» не только дальнобойную артиллерию. Там уже давно стоят современные ракетные дивизионы. А ведь когда-то это была наша земля. И все произошло всего за несколько лет!» – возмутился dhf.

«Успокойтесь, с такой нашей политикой и таким нашим правительством, мы помаленьку уступим окружающим странам не только «северные территории», но и острова Сенкаку, и острова Такэсима!» – отметил tak.

«Все говорят, что на Россию нужно давить. К сожалению, пока никакое давление на нее не срабатывает. Даже американцы ничего не могут поделать. Что уж говорить о Японии?» – задался вопросом mas.

«А все-таки РФ уведомила же нас заранее о военных учениях! Так что, может быть и не все еще пропало!» – выразил мнение sup.

Напомним, в январе премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что японское правительство намерено окончательно решить с Россией вопрос о южной части Курильских островов.

В ноябре минувшего года глава МИД Сергей Лавров призвал Японию признать суверенитет РФ над Южными Курилами. Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что в декларации 1956 года четко сказано, что сначала Япония должна признать итоги Второй мировой войны и суверенитет РФ над всеми своими землями, включая и эти территории.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о позиции РФ по вопросу мирного договора с Японией.