В НАСА запланировали запустить телескоп для поиска жизни во Вселенной

06.02.2021, 10:00, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

НАСА совместно с американской компанией Илона Маска SpaceX планируют в 2024 году запустить инфракрасный телескоп SPHEREx, который будет искать органику и воду в космосе и изучать историю развития галактик.

НАСА сообщило о подписании соглашения со SpaceX на запуск инфракрасного телескопа. «Телескоп будет искать воду и органические молекулы, необходимые для жизни, в местах, где звезды рождаются из газа и пыли («звездные ясли»). Астрономы планируют собрать данные о более чем 300 миллионах галактик и 100 миллионах звезд в галактике Млечный Путь», – говорится в сообщении НАСА, передает Ura.ru.

Отмечается, что космическая миссия будет проходить два года, а затраты составят 98,8 млн долларов США. С помощью инфракрасного света телескопа ученые надеются узнать ответы на вопросы о рождении и развитии нашей Вселенной. Ориентировочный запуск инфракрасного телескопа в космос на ракете Falcon 9 – июнь 2024 года.

Ранее НАСА сообщило, что корабль Crew Dragon Илона Маска, находящийся на Международной космической станции (МКС), в воскресенье побьет державшийся почти полвека американский рекорд по длительности полета пилотируемого космического корабля.