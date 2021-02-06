Германия отреагировала на высылку европейских дипломатов из России

06.02.2021, 9:40, Новости дня

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ФРГ выступает за хорошие отношения с Россией, при этом Германия «очень подробно» обсудит с партнерами по ЕС решение Москвы о высылке нескольких европейских дипломатов, сообщил глава немецкого МИД Хайко Маас.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти осуждают высылку из РФ европейских дипломатов.

В пятницу в РФ дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку блогера Алексея Навального.

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что высылка дипломатов Швеции, Польши и Германии была необходима, так как они откровенно нарушали международные нормы и российские законы.

На заседание суда по делу Навального 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела РФ и заняться собственными проблемами.